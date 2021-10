O mercado de dívida sustentável brasileira é de 9 bilhões de dólares, incluindo emissões entre 2015 e fevereiro de 2021. Desse valor, os títulos verdes respondem por 84%, seguidos pelos títulos sustentáveis com 15%. E, por último, os títulos sociais representam 1%, segundo dados levantados pela Climate Bonds Initiative a pedido da EXAME.

Esses títulos são utilizados para viabilizar a captação de capital para financiar atividades econômicas sustentáveis. Podem ser emitidos por empresas, governos e entidades multilaterais e são negociados nos mercados de capitais.

Nesse universo, existem ainda os “sustainability-linked bonds” (SLB), que são instrumentos de dívida que têm como objetivo final fazer com que o emissor alcance metas ESG.



Recentemente, a multinacional brasileira JBS, segunda maior empresa de alimentos do mundo e líder no setor de proteína, emitiu 1 bilhão de reais em SLB. Os títulos de dívida são atrelados ao compromisso da companhia de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. É a primeira operação desse tipo (SLB) para uma empresa do ramo.

Em março deste ano, aliás, a JBS anunciou seu compromisso global de se tornar Net Zero até 2040, incluindo todos os escopos de emissão: 1, 2 e 3.

A operação com os SLB da JBS saiu com yield de 3,75% ao ano e cupom anual de 3,625%. O vencimento dos títulos é em 2032, com metas intermediárias a serem cumpridas pela multinacional a partir de 2025. Caso não sejam cumpridas, os juros pagos aos detentores dos títulos aumentam 0,25 ponto percentual ao ano.

A emissão dos títulos da JBS é coordenada por Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP.