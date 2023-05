Governo zera imposto de importação de 564 máquinas e espera US$ 800 mi em investimentos

O governo decidiu zerar o imposto de importação de 564 máquinas e equipamentos industriais não fabricados no Brasil. Atualmente, esses produtos são tributados com uma alíquota de 11%.

A medida será publicada, nos próximos dias, no "Diário Oficial da União" e vai vigorar até dezembro de 2025. A decisão foi tomada, nesta terça-feira, em reunião co Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

O que muda?

Segundo uma nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o objetivo da medida — com base no regime de ex-tarifário, que reduz as tarifas de bens de capital não fabricados no país — é permitir cerca de US$ 800 milhões em investimentos, feitos por mais de 40 setores da economia. São exemplos metalurgia; eletricidade e gás; fabricação de veículos automotores; fabricação de máquinas e equipamentos; além de fabricação de celulose, papel e produtos de papel.

"Cerca de 80% dos equipamentos com redução tarifária serão importados dos Estados Unidos, da China, da Alemanha e da Itália, pois não existe produção nacional, nestes casos", diz um trecho da nota do MDIC.