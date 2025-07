Governo zera contingenciamento após elevar projeção de receita do ano em R$ 27,1 bilhões

O Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda anunciaram nesta terça-feira, 22, que o contingenciamento orçamentário, que estava em R$ 20,7 bilhões, foi totalmente revertido. Essa decisão considerou a projeção de aumento da receita líquida em R$ 27,1 bilhões, segundo dados do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º bimestre de 2025.

Dos R$ 27,1 bilhões de estimativa de elevação de receita, R$ 17,9 bilhões decorrem do aumento da previsão do governo com arrecadação com leilões de campos de petróleo que ainda não ocorreram. Outros R$ 1,1 bilhão decorrem da elevação de receita com concessões, outros R$ 1,8 bilhão de alta na arrecadação com Previdência Social.

A equipe econômica também aumentou a previsão em R$ 12,2 bilhões de arrecadação de imposto sobre a Renda. Por outro lado, a estimativa de arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) diminuiu R$ 10,2 bilhões.

Estimativa de déficit fiscal diminui para R$ 26,3 bilhões

Com o aumento da arrecadação, o governo reduziu a estimativa de déficit público em 2025 para R$ 26,3 bilhões.

A promessa da equipe econômica é zerar o rombo nas contas públicas neste ano. Entretanto, o arcabouço fiscal fixou um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), para cima e para baixo.

Com isso, o governo cumprirá a meta fiscal se o déficit chegar a até R$ 31 bilhões.