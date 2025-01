Governo vai tomar novas medidas fiscais em 2025 se for necessário, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira que o governo está disposto a adotar novas medidas de contenção de gastos caso sejam necessárias para atingir a meta fiscal de 2025. A declaração foi feita durante entrevista à Rádio Gaúcha, na qual ele destacou o compromisso da gestão com o equilíbrio das contas públicas.

“Agora, para 2025, o compromisso é o mesmo: refazer o balanço e continuar trabalhando. Se tiver de tomar medidas adicionais, serão tomadas para garantir o cumprimento da meta”, explicou Ceron.

Balanço das medidas e impacto de alterações do Congresso

Segundo o secretário, o governo está avaliando a efetividade das medidas fiscais aprovadas no ano passado, além de medir o impacto das mudanças realizadas pelo Congresso. Esse balanço será essencial para definir se ajustes adicionais serão necessários.

“Estamos revisando as medidas que foram aprovadas, bem como as alterações, para verificar se há necessidade de novas ações. O objetivo é assegurar que a meta estabelecida será cumprida”, detalhou o secretário.

Meta fiscal de 2025 e tolerância prevista na LDO

A meta de resultado primário para 2025, conforme estipulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é de déficit zero, assim como em 2024. No entanto, a regra fiscal prevê uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos. Dessa forma, o governo também considera cumprida a meta caso registre um superávit de 0,25% do PIB ou um déficit de 0,25%.

Ceron reforçou que o compromisso com as metas fiscais está mantido: “O mercado acredita que há um grande desafio para cumprir a meta fiscal deste ano, e é isso que estamos analisando. Se forem necessárias novas medidas, elas serão implementadas. O importante é que o compromisso de atingir as metas fiscais está garantido.”