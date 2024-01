Governo terá fundo de até R$ 6 bi e quer reduzir preço do combustível para ajudar companhias aéreas

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira que o governo prepara medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas desde a pandemia de covid-19, que aterrou aviões e reduziu as receitas do setor.

O ministro disse que o governo está desenhando um fundo com com aporte entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões para este fim. Haverá participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acordo com o ministro.

Além disso, haverá uma reunião na semana que vem no qual será anunciada a redução do preço do querosene de aviação.

O programa de socorro às empresas funcionará como contrapartida ao programa Voa Brasil, que emitirá passagens aéreas por até R$ 200 por trecho com desconto para a população de baixa renda.

"O fundo nacional de financiamento da aviação, que queremos apresentar nos próximos dez dias, já está em construção com o ministro Fernando Haddad [da Fazenda] e o BNDES, para que as empresas possam buscar crédito, se capitalizar, poder ampliar investimentos, refinanciar dívidas e compra de novas aeronaves. Esperamos avançar bem noa próximos dez dias", disse o ministro.

O governo também discute uma redução no querosene de aviação para as companhias aéreas junto com a Petrobras.

"Vamos avançar o diálogo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para que a gente possa apresentar na próxima semana uma proposta. Estamos vendo a melhor formatação."