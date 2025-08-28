Economia

Macro em Pauta

Governo tem déficit de R$ 59,1 bilhões em julho, segundo pior resultado da história para o mês

Pagamento de precatórios e benefícios previdenciários impulsionou despesas do governo neste mês

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15h37.

Tudo sobreMinistério da Fazenda
Saiba mais

O Governo Central — composto por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — registrou um déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho deste ano, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional. Este é o segundo pior resultado da série histórica para o mês, atrás apenas de 2020, quando foi registrado um déficit de 87,8 bilhões.

O déficit significa que, em julho, o governo gastou mais do que arrecadou — sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foi registrado um déficit de R$ 70,2 bilhões.

O resultado de julho foi composto por um déficit conjunto de R$ 16, 4 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central, somado ao resultado negativo de R$ 203,6 bilhões da Previdência Social.

Segundo o Tesouro, o déficit foi influenciado pelo crescimento das despesas primárias (gastos não relacionados ao pagamento da dívida) do governo, principalmente pelo pagamento de precatórios, que são dívidas da União decorrentes de decisões judiciais. Neste mês, o governo pagou R$ 35,6 bilhões em precatórios.

Além disso, também se destacaram os pagamentos de R$ 20,7 bilhões em benefícios previdênciários, e R$ 1,1 bilhão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O resultado das contas públicas é importante para que o governo alcance a meta fiscal estabelecida para este ano, de resultado zero (equilíbrio entre despesas e receitas), com intervalo de tolerância entre déficit de R$ 31 bilhões e superávit de R$ 31 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Acompanhe tudo sobre:Ministério da FazendaTesouro NacionalGoverno LulaBanco Central

Mais de Economia

Contra tarifaço de Trump, governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA por até US$ 3,5 mi

Inadimplência das famílias no crédito livre sobe a 6,5% em julho, maior patamar em mais de 12 anos

Taxa de juros deve permanecer elevada por 'período prolongado', afirma Galípolo

Haddad diz que isenção do IR deve ir a plenário após reunião de líderes da Câmara e Fazenda

Mais na Exame

Brasil

'Sem um tiro': megaoperação contra PCC mostra necessidade de inteligência policial, diz especialista

Mundo

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

Mercados

Após queda nas vendas, Nike planeja nova rodada de demissões para reestruturar operação

Future of Money

'Dinastias do bitcoin': próxima 'grande transferência de riqueza' vai levar herdeiros para cripto