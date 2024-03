Governo registra déficit fiscal de R$ 58,4 bilhões em fevereiro, puxado pela quitação de precatórios

O governo registrou um déficit fiscal de R$ 58,4 bilhões em fevereiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Tesouro Nacional. O resultado ficou acima das expectativas de mercado que indicavam um rombo de R$ 31 bilhões e decorreu de uma receita líquida após transferências para estados e municípios de R$ 132,5 bilhões e de uma despesa pública de R$ 190,9 bilhões.

Veja abaixo o que motivou o aumento das despesas:

pagamento de precatórios no montante de R$ 30,1 bilhões;

aumento nos pagamentos de benefícios previdenciários de R$ 3,7 bilhões;

aumento no pagamento de benefícios de prestação continuada de R$ 1,3 bilhão;

aumento de R$ 5,9 bilhões nas despesas do Poder Executivo sujeitas à programação financeira

Com os dados de fevereiro, o resultado fsical acumulado no ano totaliza um superávit primário de R$ 20,9 bilhões, ante superávit de R$ 38,3 bilhões no mesmo período de 2023 (em termos nominais).

Esse resultado é composto por um superávit de R$ 61,4 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 40,5 bilhões na Previdência Social (RGPS).

Em termos reais, no acumulado até fevereiro, a receita líquida anotou aumento de 9,5% (+R$ 32,2 bilhões), enquanto a despesa cresceu 17,1% (+R$ 51,3 bilhões).