Economia

Macro em Pauta

Governo registra déficit de R$ 15,6 bi em agosto, segundo Tesouro Nacional

Resultado é o melhor para o mês desde 2021

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20h29.

Tudo sobreTesouro Nacional
Saiba mais

As contas do governo central, que englobam Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram déficit primário de R$ 15,6 bilhões em agosto, segundo divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

Houve uma melhora no resultado na comparação com agosto do ano passado, quando foi registrado um déficit de R$ 22,4 bilhões. Desse modo, houve uma diminuição de 30,8% em relação ao mesmo período de 2024.É o melhor resultado para agosto desde 2021.

O resultado foi composto pelo superávit conjunto de R$ 3,5 bilhões do Tesouro Nacional e Banco Central, frente a um déficit de R$ 19 bilhões da Previdência Social.

No acumulado de 12 meses até agosto deste ano, o déficit registrado foi de R$ 26,6 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.

Enquanto isso, no acumulado de janeiro a agosto, as contas do governo registram um deficit de R$ 86,1 bilhões. O resultado representa uma melhora em relação ao mesmo período de 2024, quando o resultado negativo era de R$ 98,4 bilhões.

A meta fiscal deste ano é de resultado zero (equilíbrio entre despesas e receitas), com intervalo de tolerância entre déficit de R$ 31 bilhões e superávit de R$ 31 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Com as novas projeções divulgadas pelo governo na semana passada, a estimativa para o resultado das contas públicas este ano é de déficit de R$ 26,3 bilhões, uma folga de R$ 4,6 bilhões ante o piso da meta.

Acompanhe tudo sobre:Tesouro NacionalPIB do BrasilPIBGoverno LulaLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Economia

'Não é verdade que o Focus ouve sempre os mesmos bancos', diz Galípolo

Brasil cria 147,3 mil empregos com carteira assinada, patamar mais baixo para o mês

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 4,81% em 2025

BC anuncia exclusão de sistema do PIX de instituições com patrimônio líquido inferior a R$ 5 milhões

Mais na Exame

Brasil

Governo de SP investiga venda de bebidas adulteradas em bares na Mooca e no Jardins

Inteligência Artificial

Cientista de pesquisa em IA: profissão que paga mais de R$ 100 mil por ano

Ciência

Novo dinossauro é descoberto na Argentina — com um osso de 'crocodilo' na boca

Carreira

CEO revela o maior sinal de alerta e o que mais impressiona em uma entrevista de emprego; conheça