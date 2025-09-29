Governo registra déficit de R$ 15,6 bi em agosto, segundo Tesouro Nacional

As contas do governo central, que englobam Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram déficit primário de R$ 15,6 bilhões em agosto, segundo divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

Houve uma melhora no resultado na comparação com agosto do ano passado, quando foi registrado um déficit de R$ 22,4 bilhões. Desse modo, houve uma diminuição de 30,8% em relação ao mesmo período de 2024.É o melhor resultado para agosto desde 2021.

O resultado foi composto pelo superávit conjunto de R$ 3,5 bilhões do Tesouro Nacional e Banco Central, frente a um déficit de R$ 19 bilhões da Previdência Social.

No acumulado de 12 meses até agosto deste ano, o déficit registrado foi de R$ 26,6 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.

Enquanto isso, no acumulado de janeiro a agosto, as contas do governo registram um deficit de R$ 86,1 bilhões. O resultado representa uma melhora em relação ao mesmo período de 2024, quando o resultado negativo era de R$ 98,4 bilhões.

A meta fiscal deste ano é de resultado zero (equilíbrio entre despesas e receitas), com intervalo de tolerância entre déficit de R$ 31 bilhões e superávit de R$ 31 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Com as novas projeções divulgadas pelo governo na semana passada, a estimativa para o resultado das contas públicas este ano é de déficit de R$ 26,3 bilhões, uma folga de R$ 4,6 bilhões ante o piso da meta.