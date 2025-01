Governo reduzirá imposto de importação se preço de alimento no Brasil for maior do que no exterior

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o governo reduzirá o imposto de importação dos alimentos que compõem a cesta em que for constatado que os preços no mercado brasileiro são superiores ao mercado internacional. Segundo ele, essa análise competirá ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

“Se o preço interno [do alimento] for maior que externo, será feita redução das alíquotas [de imposto de importação]”, disse. Entretanto, ele não detalhou um prazo para iniciar a redução dos impostos.

O ministro também afirmou que nenhuma medida heterodoxa será tomada pelo governo.

“Não terá fiscal do Lula nos supermercados e nas feiras. Não terá rede estatal para venda de produtos”, disse.

Segundo Costa, a convicção do governo é de que os preços se formam no mercado e não há espaço para intervenções ou medidas para reduzir os valores artificialmente.

Ele ainda afirmou o custo de boa parte dos alimentos é formado no mercado internacional e são commodities que estão sujeitas a variação no preço do dólar.