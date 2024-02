Governo prorroga inscrições de programa para participação de mulheres no comércio exterior

O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 23, que as inscrições para a segunda edição do Elas Exportam foram estendidas até 10 de março.

Desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o programa de mentorias visa aumentar a participação de empresas lideradas por mulheres no comércio exterior.

De acordo com a pasta, na edição anterior, realizada em 2023, a iniciativa contou com mais de 500 inscrições e resultou em 20 duplas de mentorias. Essas duplas eram formadas por empresárias experientes em comércio exterior, que orientavam empresas lideradas por mulheres que buscavam iniciar suas operações e relações com o mercado internacional.

Os encontros das participantes ocorrerão ao longo do primeiro semestre de 2024 e serão compostos por mentorias individuais, além de sessões coletivas de oficinas e seminários. Nesta edição, serão 30 duplas, com foco em setores como higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, vestuário e têxteis.

Como participar do Elas Exportam?

Para serem mentoradas, as candidatas devem:

obrigatoriamente pertencer aos setores selecionados no edital ;

; ser proprietária, fundadora ou ocupar cargo de liderança em empresa que tenha produto ou serviço com potencial de exportação;

ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo.

As profissionais que atenderem aos requisitos de participação serão avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Após a classificação, as equipes técnicas do MDIC e da ApexBrasil realizarão a seleção das duplas, cruzando os dados fornecidos durante a inscrição. O resultado será divulgado através dos e-mails informados no momento da inscrição.

Força feminina no setor

Uma pesquisa desenvolvida pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, em 2023, mostrou que apenas 14% das empresas exportadoras brasileiras têm uma predominância de mulheres em seus quadros societários.

"Diante do diagnóstico, assumimos a responsabilidade de criar políticas públicas para reverter esse cenário”, diz a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres.

E acrescenta: “A primeira edição do Elas Exportam nos mostrou a alta demanda por iniciativas concretas nessa área. Estamos entusiasmados com a evolução do programa, agora com um foco setorial, e esperamos que o Elas Exportam contribua para incluir cada vez mais mulheres no comércio exterior”.