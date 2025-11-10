Economia

Governo prorroga até fevereiro prazo para aposentados pedirem descontos indevidos do INSS

Inicialmente, o limite para essas solicitações era 14 de novembro de 2025

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20h19.

O governo federal vai estender até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para que aposentados do INSS possam registrar reclamações e solicitar ressarcimento por descontos indevidos feitos em seus benefícios por associações e sindicatos. Inicialmente, o limite para esses pedidos era 14 de novembro de 2025.

A informação foi anunciada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), vice-líder do partido na Câmara, durante sessão da CPI do INSS. Segundo ele, a prorrogação foi antecipada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e depende apenas da formalização por assinatura.

De acordo com dados apresentados por Pimenta, até a próxima sexta-feira, cerca de 3,721 milhões de aposentados que contestaram os descontos serão ressarcidos, com pagamentos que somam R$ 2,541 bilhões.

Apesar disso, o governo estima que ainda existam aproximadamente 4,817 milhões de beneficiários aptos a reivindicar os valores, mas que ainda não formalizaram a solicitação ao INSS.

"Temos que fazer um esforço de esclarecimento porque muitos aposentados não perceberam que foram roubados", declarou Paulo Pimenta, no início da sessão da CPI do INSS.

O tema ganhou repercussão após a deflagração da operação Sem Desconto, em abril, pela Polícia Federal. A investigação revelou um esquema de desvio de recursos de aposentados por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados com o INSS. Como resultado, a cúpula do órgão foi afastada por decisão judicial.

(Com informações da agência O Globo)

