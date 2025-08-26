Governo prevê R$ 30 bi para reforma de casas e aumento de R$ 150 bi em crédito habitacional

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o programa de reformas de casas populares, a ser lançado em breve pelo governo, deve ter um orçamento de R$ 30 bilhões até 2026. Além disso, Rui afirmou que o governo espera um acréscimo de R$ 150 bilhões no crédito habitacional com recursos da poupança até o final do ano que vem. As estimativas foram divulgadas em reunião ministerial nesta terça-feira.

O programa de reformas dentro do Minha Casa Minha Vida será chamado de Melhoria Habitacional no MCMV. No caso do crédito habitacional, a ampliação esperada decorre do novo modelo que está em avaliação no governo em meio à redução do saldo da poupança.

Como mostrou O GLOBO, a ideia é ampliar gradualmente o direcionamento obrigatório dos recursos captados pelos bancos com a caderneta, que hoje é de 65%, para 100%. Ao mesmo tempo, o novo formato deve liberar uma espécie de “bônus” no mesmo valor da concessão de financiamento habitacional para o uso livre das instituições financeiras pelo período de cinco anos.

— Nas próximas semanas, também já aprovado pelo presidente, será lançado a Melhoria Habitacional do Minha Casa, da Minha Vida, com investimento previsto de R$ 30 bilhões de reais para que as pessoas possam fazer melhorias habitacionais em suas casas. — disse Rui.

O ministro também disse que foram contratadas 1,7 milhão de moradias no programa habitacional, com 1,38 milhão entregues. A meta é que a contratação alcance 3 milhões de moradias até o fim do governo. No crédito com recursos da poupança, Rui Costa ainda destacou que 705 mil moradias já foram contratadas e entregues no governo Lula.