Governo federal usou 28% do orçamento disponível para saúde na pandemia

O governo federal conseguiu usar até agora cerca de 28% do orçamento disponível para o enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus, mostra relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado.

Ações como o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais à população mais vulnerável, repasses a estados e municípios, a ajuda a empresas para desestimular demissões em massa, além de outras relacionadas aos impactos da crise sanitária, contam com um orçamento de 403,9 bilhões de reais, aprovado pelos parlamentares por meio de 25 medidas provisórias (MPs) nos últimos meses. Na prática, 43,47% já chegaram ao seu destino (leia tabela abaixo).

Vale ressalatar que nem todo o orçamento disponível deveria ter sido gasto, já que estão previstos no programa repasses que ainda devem acontecer nos próximos meses, como é o caso do socorro a informais, estendido por mais três meses.

No caso do enfrentamento da crise sanitária, que engloba gastos diretos com saúde mais aqueles necessários para fazer a burocracia funcionar, como os administrativos, referentes à segurança etc., o governo tem à sua disposição 44 bilhões de reais que não seguem a mesma dinâmica de pagamento de programas de auxílio mensal, por exemplo.

A falta de coordenação central do governo e as sinalizações do presidente Jair Bolsonaro na direção oposta das orientações sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia acabaram resvalando na performance da equipe econômica, segundo Felipe Salto, diretor executivo do IFI:

“O Executivo tem papel muito grande na execução de politicas públicas no nosso modelo de federação, principalmente em momentos de crise, que exigem celeridade. Não é simplesmente passar recursos e achar que eles vão ser executados”, diz.

Enquanto os recursos esperam para ser direcionados, estados e municípios, que estão na linha de frente do combate à doença, pedem socorro devido ao avanço no número de casos. O movimento é visto sobretudo em estados do Nordeste e no interior de São Paulo, onde algumas das maiores cidades, como Campinas e Ribeirão Preto, estão com lotação de leitos acima da média, chegando a 100% em alguns casos.

O mesmo acontece com o programa de financiamento das folhas de pagamentos de empresas, que teve um volume de desembolso pior do que o esperado, como o próprio presidente do Banco Central admitiu no início do mês em audiência pública no Congresso, ao dizer que o programa precisava de ajustes para ganhar eficiência.

Segundo ele, 2 bilhões de reais haviam sido distribuídos, de um potencial de 40 bilhões de reais em empréstimos, até o fim de maio, um mês após o anúncio do programa. O valor abrange 1,3 milhão de empregados beneficiados de mais de 79.000 empresas financiadas. Ainda assim, muito abaixo do 1,4 milhão de empresas e dos 12,2 milhões de trabalhadores que o governo disse que deveria beneficiar.

A maior preocupação, para Salto, são as empresas menores, com as quais, segundo ele, o governo errou: “Demorou para perceber que precisaria do fundo garantidor para que os bancos privados concedessem os recursos com garantia do Tesouro. Demorou para acontecer e eu não vi esse atraso em outros países, onde recursos foram liberados mais rápido”, diz.

É esperado que, num momento inédito e que pede urgência, como o que vivemos agora, o governo tenha de ir ajustando aqui e ali a operacionalização de seu plano de ataque, destaca Marcel Balassiano, pesquisador da área de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV)

“No Brasil, a crise econômica gerada pela pandemia é agravada por várias crises politicas. Uma delas tem como eixo a própria condução do combate ao vírus, que envolveu as demissões recentes de dois ministros da Saúde”, diz Balassiano.

O clima de instabilidade e incerteza vem levando instituições a revisar suas previsões para a economia brasileira neste ano. O Boletim Focus, que mede a expectativa do mercado, aponta para uma queda de 6,5% do PIB em 2020, semelhante à do Ibre, de 6,4%. Há, porém, os mais pessimistas, como o Banco Mundial, que aposta numa retração de 8%.

O relatório do IFI também alerta para a importância de não perder de vista a necessidade de retomar os planos de equilíbrio fiscal em 2021, já que os riscos vêm aumentando significativamente com a trajetória da dívida bruta.

“As medidas necessárias para mitigar os efeitos da crise sobre os trabalhadores e as empresas, e também para guarnecer o setor de saúde são essenciais. O que se deve evitar é a tomada de ações que não estejam relacionadas à crise e/ou que tenham custos fiscais permanentes, sem que novas fontes de recursos sejam indicadas”, diz o texto.

O efeito primário nas contas do governo central das medidas de enfrentamento ao coronavírus chega a 601,3 bilhões de reais, 8,7% do PIB, em 2020. A IFI projeta déficit primário do governo central de 877,8 bilhões de reais em 2020, 12,7% do PIB. Além disso, o risco de rompimento do teto de gastos aumentou e pode acontecer já em 2021, segundo o IFI.