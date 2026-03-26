Governo faz reajustes em benefícios para servidores federais; veja os novos valores

O governo federal anunciou nesta quinta-feira, 26, o reajuste de benefícios destinados aos servidores públicos federais, incluindo auxílio alimentação, auxílio pré-escolar e assistência à saúde suplementar.

Os novos valores serão incorporados à folha de abril, com pagamento previsto para maio. Segundo o Ministério da Gestão, o impacto orçamentário é de R$ 283 milhões, já previsto no Orçamento da União.

Veja os novos valores

Auxílio alimentação

O benefício passará de R$ 1.175 para R$ 1.192, o que representa aumento de 1,45%. Desde dezembro de 2022, o benefício acumula alta de 160,3%. O reajuste abrange 477.376 servidores ativos.

Auxílio pré-escolar

O auxílio pré-escolar será elevado de R$ 484,90, em 2024, para R$ 526,64, com reajuste de 8,6%. Na comparação com dezembro de 2022, o aumento acumulado é de 64%. O benefício atende 50.908 servidores.

Assistência à saúde suplementar

O benefício será reajustado de R$ 189,12 para R$ 213,78, o que representa aumento de 13%. O benefício acumula alta de 46% desde dezembro de 2022 e contempla 507.336 servidores.

Os novos valores foram definidos após reunião da mesa de negociação permanente, que reúne representantes do governo e de entidades representativas dos servidores públicos.

Novas regras para consignados

Durante a reunião, o governo também apresentou mudanças nas regras para empréstimos consignados e descontos sindicais. A portaria, editada em fevereiro deste ano, estabelece critérios para cadastramento e habilitação de consignatários, além de definir o controle da margem consignável.

O texto também trata das obrigações, vedações e penalidades aplicáveis aos consignatários, assim como das normas relacionadas aos descontos sindicais em folha de pagamento.

*Com informações da Agência O Globo.