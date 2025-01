Governo encerra 2024 com déficit de R$ 43 bilhões nas contas públicas, equivalente a 0,36% do PIB

O governo encerrou 2024 com um déficit primário de R$ 43 bilhões em 2023, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 30. Esse valor corresponde a 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB) e é inferior ao rombo de R$ 230,5 bilhões em 2023, que correspondeu a 2,1% da geração de riquzas no país.

Sem considerar o gasto do governo com as despesas para reconstrução do Rio Grande do Sul, o déficit público totalizouR$ 11,032 bilhões, o equivalente a 0,09% do PIB.

Os dados do Tesouro mostram que a despesa pública registrou queda real de 0,7% em 2024 e totalizou R$ 2,204 trilhões e a receita líquida outros R$ 2,161 trilhões.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que déficit de 2024 é um resultado substancialmente menor que as projeções do mercado tanto no início do ano passado como as estimativas mais recentes.

"No acumulado em 12 meses, atualizado pela inflação, o déficit é de R$ 44 ilhões, o segundo melhor da última década", disse.