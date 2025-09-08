Economia

Governo dos Estados Unidos concede visto a Haddad antes da Semana do Clima de Nova York

Ministro da Fazenda estava com documento vencido e vai para Nova York no fim do mês

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h34.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve seu visto concedido para os Estados Unidos nesta segunda-feira, 8. Ministro teve que pedir renovação de autorização após visto anterior vencer em maio.

Haddad vai comparecer à Semana do Clima de Nova York, realizada em setembro deste ano. O evento reúne líderes globais de governos e setores empresariais para discutir desafios das mudanças climáticas.

O ministro também deve viajar para o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontece em outubro na capital americana, Washington.

Com o visto anterior vencido em maio, o ministro precisou pedir em agosto a renovação da autorização para a embaixada americana.

A solicitação aconteceu em meio à tensão diplomática entre o governo brasileiro e o do presidente Donald Trump, que cancelou o visto de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente Lula disse que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também teve o visto cancelado.

Padilha também planeja participar de eventos nos Estados Unidos nos próximos meses, e já declarou que o Itamaraty pediu seu acesso nos compromissos. Seu visto venceu em 2024 e também precisa de renovação.

O ministro da Saúde deve comparecer à assembleia-geral da ONU e à conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

