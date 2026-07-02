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Governo começará a retirar subsídio à gasolina na próxima semana, reforça ministro da Fazenda

Programa de subsídio federal aos combustíveis entrou em vigor no fim de maio

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 15h21.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 2, que o governo iniciará, na próxima semana, a redução de parte do subsídio aplicado atualmente ao preço da gasolina. Segundo ele, a medida acompanha o recuo das cotações do petróleo no mercado internacional, após o avanço das negociações de paz no Oriente Médio.

Durante conversa com jornalistas, Durigan explicou que a revisão começará pela gasolina e lembrou que ainda permanecem subsídios para os dois principais combustíveis.

"Há duas "pernas" restantes, que é uma subvenção adicional no diesel, de R$ 1,12 por litro, e na gasolina, de R$ 0,44 por litro. Começando pela gasolina, que vai ser feita nos próximos dias, vamos fazer essa revisão, considerando que o cenário tem mudado", disse a jornalistas.

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O ministro também reiterou que o governo pretende eliminar as subvenções de forma gradual, seguindo as condições do mercado.

"A ideia é retirar totalmente no tempo com cuidado, como a gente ainda tem uma incerteza. O preço do petróleo não voltou totalmente ao valor pré-guerra (no Oriente Médio). Mas, certamente, esse é o objetivo", disse Dário Durigan.

O programa de subsídio federal aos combustíveis entrou em vigor no fim de maio. Na ocasião, o governo estabeleceu um auxílio de R$ 0,44 por litro para produtores e importadores de gasolina, com o objetivo de reduzir os efeitos da alta das cotações internacionais do petróleo sobre o mercado doméstico.

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