Governo avalia desoneração de empresas na reforma tributária, diz Economia

O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, indicou nesta segunda-feira que o governo avalia desonerar empresas dentro da reforma tributária como medida para a retomada.

Ao participar de live promovida pelo BTG Pactual, Costa afirmou que há muita gente falando que governo precisa reduzir impostos no segundo semestre porque as empresas vão estar em grande dificuldade e com a conta do diferimento tributário a arcar.

“A gente sabe disso. Imposto no Brasil já é algo excessivo. A gente não imagina que mesmo em situações normais as empresas sejam capazes de pagar o imposto que elas têm que pagar e, além disso, o imposto que elas não pagaram no primeiro semestre”, disse.

“Só que ao invés de a gente fazer um outro programa temporário, que tal a gente pensar em já desonerar (as empresas) no escopo de uma reforma tributária? Quem sabe até no segundo semestre? A análise agora é: eu vou continuar com políticas temporárias por mais alguns meses ou será que eu já vou iniciar essa transição para um Brasil com menos ônus sobre produção”, completou.