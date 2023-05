Governo anuncia medidas para estimular compra de carros populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciam um novo programa de estímulo à indústria de carros. O objetivo, segundo o governo, é ampliar o acesso a veículos populares e "alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro".

Evento

Segundo informado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o evento de lançamento do programa será no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 25, data em que se celebra o Dia da Indústria.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou a jornalistas que o programa foi desenhado pela área econômica, sob coordenação de Alckmin, e a pedido do presidente Lula.

"A gente apresentou para o presidente algumas possibilidades de medidas de estímulo à indústria", afirmou, sem especificar detalhes das medidas.

Redução de custo dos carros populares

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em viabilizar modelos de automóveis com menor custo ao consumidor e defendeu que as empresas facilitem o financiamento dos veículos.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está liderando as discussões de possíveis medidas e anúncios são esperados nesta quinta-feira, Dia da Indústria. "O Globo" adiantou que o governo federal está olhando para os "carros populares" na categoria de veículos com motor 1.0.

Haddad esteve reunido com Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin no início da tarde, para apresentar as sugestões da Fazenda sobre as medidas de estímulos à indústria.

"Acredito que amanhã, por ser Dia da Indústria, ele [presidente Lula] queira anunciar, mas não sei se vai dar tempo de processá-las [as medidas]. Não posso adiantar, é um programa que o vice-presidente desenhou", disse, após a reunião.

O presidente para a América do Sul do grupo automotivo Stellantis, Antonio Filosa, argumentou que uma saída para incentivo à indústria seria a "facilitação" do acesso ao crédito, no contexto de juros elevados. O executivo esteve no Ministério da Fazenda para uma reunião com a equipe econômica do governo, também nesta quarta-feira.

"Encontramos muita abertura para falar sobre a indústria automotiva. Sobre o programa do carro verde acessível, carros populares, se for apresentado, vai ser um importante marco para a indústria. As medidas nos detalhes eu não conheço, mas a indústria sofre hoje com juros altos. Claramente facilitar o crédito é uma boa ação", disse.

Por que é difícil o governo reduzir preços dos veículos?

Apesar de algum tipo de incentivo para baratear modelos de automóveis estarem no radar, ideias como dar incentivos fiscais para as montadoras vão na contramão do desafio do governo de aumentar a arrecadação para viabilizar o novo arcabouço fiscal e do princípio de simplificação da estrutura de impostos que norteia a reforma tributária.