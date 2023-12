Governo anuncia aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta terça-feira o aumento dos percentuais de biodisel no óleo diesel. Já a partir de março, a mistura subirá de 12% para 14%. Para 2025, subirá para 15%.

Atualmente, o teor é de 12% e o cronograma anterior do governo estabelecia 13% em 2024, 14% em 2025 em 15% em 2026. A decisão de hoje, portanto, antecipa em um ano esse calendário.

- Outra grande frente de descarbonização do planeta é diminuir as emissões e cumprir os compromisso do acordo de Paris no setor de transporte e mobilidade. Ampliamos a participação do biodiesel, o que diminui nossa dependência de importação de óleo diesel, e ajuda a descarbonizar - disse Silveira.

Segundo o ministro, a medida também vai estimular a agricultura nacional. Ele disse que a produção do produto não vai competir com a produção de alimentos.

- O óleo que virou combustível está integrado à nossa cadeia. Temos que ampliar no Brasil a nossa bioenergia. Isso é fundamental para ajudar na proteção do Planeta - disse.

A decisão foi tomada após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), na sede da pasta, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As importações do produto continuam suspensas e um grupo de trabalho foi criado para estudar o tema. Segundo Silveira, o objetivo da medida é estimular a produção local, de um lado, e tornar mais limpa a matriz brasileira.

A União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) comemorou a decisão do governo.

"O aumento da mistura do biodiesel no combustível fóssil mostra que o governo federal confirmou seu compromisso com a transição energética e com a descarbonização, dando o impulso necessário para que a indústria retome o caminho da competitividade e o espaço perdido nos últimos anos.", afirmou a entidade em nota.