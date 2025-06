Governo adia para dia 25 pagamento de IOF sobre aportes acima de R$ 50 mil em VGBL

O Ministério da Fazenda decidiu prorrogar para 25 de junho o prazo para pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre aportes acima de R$ 50 mil em planos de previdência privada do tipo VGBL.

Em maio, o governo anunciou a criação de uma nova alíquota de 5% de IOF para planos de VGBL com aportes mensais acima de R$ 50 mil. Abaixo desse valor, não há cobrança de imposto.

A mudança fez parte do pacote que teve uma série de aumentos do IOF, incluindo sobre o câmbio. O aumento do IOF está sendo negociado com o Congresso e pode ser derrubado.

A mudança afeta o vencimento do IOF em duas situações do VGBL:

3º decêndio de maio (que venceria em 4 de junho);

1º decêndio de junho (que venceria em 13 de junho).