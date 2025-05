Geração de empregos surpreende em abril e totaliza 257 mil vagas, segundo Ministério do Trabalho

O Brasil criou mais de 257.528 postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2025, alta 7,4% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram criados 239.886 mil postos.

A geração de empregos surpreendeu o mercado, que esperava um saldo positivo de 151 mil postos de trabalho. O resultado decorreu de 2.282.187 admissões e 2.024.659 desligamentos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira, 28.

A geração de empregos é a melhor da história para os meses de abril. Nos quatro primeiros meses do ano, foram criados 922.362 empregos com carteira assinada, segundo os dados do governo.

Setor de serviços puxa geração de empregos

Com 136.109 postos, o setor de serviços foi o que mais criou empregos com carteira assinada em abril.

Os subsetores que mais contrataram foram de informação, comunicação, financeiro, imobiliário, atividades administrativas, serviço público e educação e saúde.