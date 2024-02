Gasto de americanos com comida é o maior dos últimos 30 anos

Comer nos Estados Unidos continua caro, mesmo com a inflação geral em queda em relação ao ritmo acelerado que os consumidores enfrentaram durante a maior parte de 2022 e 2023.

De acordo com o The Wall Street Journal, os preços em restaurantes e outros estabelecimentos gastronômicos subiram 5,1% no mês passado em comparação com janeiro de 2023, enquanto os custos de supermercado aumentaram 1,2% durante o mesmo período, citando dados do Departamento do Trabalho.

Não é provável que o alívio chegue logo. Os executivos de restaurantes e empresas de alimentos disseram que ainda estão lutando contra o aumento dos custos de mão de obra e ingredientes, como o cacau, que só estão ficando mais caros. Os consumidores, segundo eles, encontrarão maneiras de lidar com isso.

Em 1991, os consumidores dos EUA gastaram 11,4% de sua renda pessoal disponível em alimentos, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Naquela época, as famílias ainda estavam lidando com aumentos acentuados nos preços dos alimentos após um período inflacionário durante a década de 1970

Mais de três décadas depois, os gastos com alimentos voltaram a atingir esse nível, segundo dados do USDA. Em 2022, os consumidores gastaram 11,3% de sua renda disponível em alimentos, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

A inflação dos alimentos despertou a ira do presidente Joe Biden, que foi ao Instagram durante o Super Bowl para criticar os fabricantes de alimentos que, segundo ele, estavam oferecendo menos retorno para os consumidores - colocando menos batatas fritas em cada saco ou diminuindo o tamanho das embalagens de sorvete. Um fenômeno conhecido como reduflação - as empresas oferecem menos do mesmo produto, mas cobram um preço maior.

Muitos clientes disseram ao Journal que estão saindo com menos frequência, comprando marcas mais baratas e buscando promoções ou ofertas oferecidas por aplicativos. Isso está começando a reduzir algumas vendas para fabricantes de alimentos e operadores de restaurantes.

A Denny's, a Wendy's e outras cadeias de restaurantes informaram aos investidores este mês que o número de clientes caiu no ano passado em comparação com os níveis de 2022, à medida que os consumidores, em especial os de baixa renda, sentem o aperto financeiro. Grandes fabricantes de alimentos, incluindo a Hershey e a Kraft Heinz, informaram que seus volumes de vendas diminuíram à medida que os preços de seus produtos subiram, com vários deles relatando um impacto nos lucros no último ano fiscal.

As empresas de alimentos disseram que elas próprias estão se sentindo pressionadas. Embora commodities como milho, trigo, café em grão e frango tenham ficado mais baratas, os preços do açúcar, da carne bovina e das batatas fritas ainda são altos ou estão subindo.

A Mondelez anunciou em janeiro que continuaria a aumentar os preços de alguns de seus produtos este ano em grande parte devido aos preços do cacau, que no início de fevereiro ultrapassaram um recorde de 46 anos. A Hershey disse neste mês que espera que o cacau mais caro reduza o lucro da empresa este ano. A Kraft Heinz apontou que a inflação está se moderando, mas que seus custos ainda estão altos, impulsionados, em parte, por tomates e açúcar mais caros.