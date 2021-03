Gasolina sobe 8,65% até fevereiro e litro ultrapassa R$ 5 em 20 estados

O preço médio da gasolina até fevereiro subiu 8,65% neste ano nos postos de combustíveis, segundo a Ticket Log, empresa da Edenred Brasil. O combustível já é comercializado acima dos 5 reais o litro em 20 estados brasileiros, o que não era registrado desde 2011, início da série histórica do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que faz o levantamento em 18.000 postos espalhados pelo país.

"Em janeiro, apenas três estados registraram valores acima desta faixa [5 reais/l]. Um avanço que está relacionado aos anúncios de aumento dos preços feitos pela Petrobras no período, que por sua vez segue uma política baseada no mercado internacional do petróleo", informou Douglas Pina, chefe de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Neste ano, a Petrobras já elevou seis vezes o preço da gasolina em suas refinarias, acumulando no ano alta de 54% até esta terça-feira, 9, ante igual período do ano passado.

Segundo o levantamento, desde maio, quando houve o último recuo do preço da gasolina, o valor médio do combustível subiu 27,39%.

O Acre foi o estado que apresentou o preço mais caro da gasolina em fevereiro, de 5,484 reais o litro, enquanto o Amapá teve o menor preço, de 4,601 reais o litro. A maior alta do mês, de 9,01%, foi no Amazonas, onde o combustível passou a ser encontrado nas bombas por 4,946 reais o litro. Entre as regiões, apenas o Sul se manteve abaixo da faixa de 5 reais para o preço médio da gasolina.

Etanol

Já o etanol teve o nono aumento consecutivo em fevereiro, subindo 3,16% me relação a janeiro e com preço médio de 3,898 reais o litro nas bombas. No ano, a alta do biocombustível é de 5,58%.

O Rio Grande do Sul registrou o preço mais caro pelo etanol, de 4,542 reais o litro, enquanto em São Paulo o preço médio em fevereiro era de 3,228 reais o litro, o mais barato do país. O maior aumento de fevereiro foi no Pará, de 9,87%, o que levou o combustível a um custo médio de 4,419 reais o litro.

O maior aumento do etanol em fevereiro, de 3,88%, foi registrado na Região Nordeste. Já a Região Norte registrou a menor alta, de 2,60%, mas o preço médio mais caro, de 4,059 reais. O etanol mais barato foi encontrado no Centro-Oeste, por 3,639 reais.

"O etanol é 10% mais barato na Região Centro-Oeste, se comparada com a Região Norte, enquanto a gasolina é 5% mais barata no Sul na comparação com o Nordeste", segundo Pina.