Gasolina fica mais cara a partir desta quarta; veja quanto vai custar para encher o tanque

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 15, que vai elevar os preços da gasolina e do diesel a partir de amanhã nas refinarias. Com a alta - a primeira desde que Jean Paul Prates assumiu a presidência da estatal no fim de janeiro - a gasolina deve subir cerca de 6% na bomba, segundo cálculos do estrategista de inflação Warren Rena.

Aplicando-se esse percentual aos valores médios do combustível cobrados nos postos, o custo para abastecer um carro com tanque de 60 litros deve ficar em torno de R$ 338,40, no Rio e em São Paulo.

A conta considera dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço médio da gasolina na cidade do Rio de Janeiro, que era de R$ 5,31 por litro na última sexta-feira, 11, deve subir para R$ 5,64.

Em São Paulo, o valor médio é semelhante, deve sair de R$ 5,30 para R$ 5,63.

Para completar um tanque de 50 litros, o consumidor gastará em média R$ 282 de gasolina nas duas cidades.

Quem tem um carro Hyundai HB20, por exemplo, vai gastar cerca de R$ 16,50 a mais para encher o tanque de 50 litros no Rio e R$ 16,49 em São Paulo. O custo do tanque cheio passa de R$ 292,05 para R$ 310,20.

Já quem é dono de um Volkswagen Gol, que tem um tanque com capacidade 55 de litros, vai ter uma despesa maior de aproximadamente R$ 18 em ambos os estados.

Para um SUV, como o Jeep Compass, que tem capacidade para 60 litros de gasolina, o impacto é de R$ 19,80 a mais no bolso do consumidor.

O reajuste da Petrobras vale a partir desta quarta-feira. O preço médio da gasolina vai subir R$ 0,41 por litro para as distribuidoras, passando a R$ 2,93 por litro. O aumento representa uma alta de 16,3%.

A Petrobras também reajustou em 25,8%, para R$ 3,80, o preço do diesel.