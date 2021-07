Gasolina chega perto dos R$ 7: veja as cidades com o combustível mais caro

O aumento contínuo do preço dos combustíveis é percebido pelos consumidores em todo o país. Na alta mais recente, no dia 5 de julho, a Petrobras elevou o preço da gasolina em mais de 6%, passando a ser comercializada a R$ 2,69 para as distribuidoras -- um reflexo da alta do petróleo no mercado internacional. No repasse aos consumidores, o preço do combustível varia significativamente, indo de R$ 5,05 a R$ 6,98. Dentro dessa variação, quais são as cidades com a gasolina mais cara? E a mais barata?

Um levantamento feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com base nos dados de 11 a 17 de julho, é possível constatar que a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, tem a gasolina comum mais cara do país: o combustível é comercializado a R$ 6,98 no local. Em seguida, está Bagé, no Rio Grande do Sul, com R$ 6,88 e, em terceiro lugar, Petrópolis, no Rio de Janeiro, com R$ 6,77.

Veja abaixo a lista das 15 cidades com a gasolina mais cara do país:

Entre os 328 municípios analisados pela ANP, quase metade (45%) comercializam a gasolina a R$ 5,91 ou acima disso e o restante está numa faixa que vai de R$ 5,05 a R$ 5,89.

Gasolina mais barata

Por outro lado, a gasolina mais barata do país está em Macapá, no Amapá, com R$ 5,05. Em seguida, estão: Jacareí (R$ 5,30), Joinville (R$ 5,33), Paulínia (R$ 5,34) e São José dos Campos (R$ 5,34), municípios localizados em São Paulo.

De todo modo, os preços do combustível devem continuar aumentando ao longo dos próximos meses. Segundo analistas de mercado, a prioridade da gestão Silva e Luna de forcar os investimentos no pré-sal e melhorar resultados financeiros com acionistas é vista com bons olhos por parte do mercado -- o que, é claro, inclui desinvestimentos e um preço mais "competitivo" do combustível diante do mercado internacional.