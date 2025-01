Gasolina, café e passagens áreas: quais produtos ficaram mais caros e mais baratos em 2024

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou 2024 com alta de 4,84%, superando em 0,21 ponto percentual a inflação de 2023, que foi de 4,62%. Entre os 377 subitens considerados no cálculo do indicador, a gasolina, o café moído e as passagens aéreas se destacaram por seus impactos, tanto positivos quanto negativos.

A gasolina foi o item com maior impacto individual, contribuindo com 0,48 ponto percentual após registrar alta acumulada de 9,71% no ano. O plano de saúde apresentou aumento de 7,87% em 12 meses, impactando em 0,31 p.p., seguido pela refeição fora do domicílio, com alta de 5,70% e impacto de 0,20 p.p. no IPCA de 2024.

Outro destaque foi o café moído, que ficou entre os itens de maior influência, com impacto de 0,15 p.p. após acumular uma alta expressiva de 39,60% no ano.

Entre os subitens com maiores variações positivas no ano, o abacate liderou, com alta acumulada de 174,67%, seguido pela laranja-lima, com 91%, e pela tangerina, que registrou aumento de 74,24%.

No campo das quedas, o destaque foi para a passagem aérea, que apresentou redução acumulada de 22,20%, com impacto negativo de -0,21 p.p. no IPCA. O tomate (-25,86%) e a cebola (-35,31%) também contribuíram para reduzir o índice, com -0,07 p.p. cada. Já o pepino foi o item com maior variação negativa do ano, registrando queda de -46,76%.

Subitens com as maiores altas de preço em 2024

# Item/Subitem Variação (%) 1 Abacate 174,67 2 Laranja-lima 91,03 3 Tangerina 74,24 4 Laranja-pera 48,33 5 Peixe-peroá 47,86 6 Café moído 39,60 7 Óleo de soja 29,21 8 Limão 28,29 9 Acém 25,24 10 Alho 24,70 11 Açaí (emulsão) 24,29 12 Patinho 24,13 13 Cigarro 23,94

Subitens com as maiores quedas de preço em 2024