Em um ano, gasolina acumula alta acima de 25%; veja como economizar

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina no país (que girava em torno de R$ 4,55 em fevereiro de 2020), ficou em R$7,21 na semana passada – mas chegou a beirar os R$9,00 em algumas regiões do Brasil.

O aumento recente está ligado principalmente à alta global do preço do petróleo em decorrência da invasão russa à Ucrânia, que é piorada no Brasil pela desvalorização do real.

O gráfico abaixo, elaborado com base em dados coletados entre 22 e 26 de março, ajuda a entender quais componentes formam o preço da gasolina cobrado na bomba.

Gasolina em alta: como economizar?

Após os fortes ajustes anunciados pela Petrobras na primeira quinzena de março – que elevaram o preço médio da gasolina em 18,8% e o diesel em 24,9%, consumidores de todo o Brasil buscam por maneiras de economizar combustível para evitar um rombo no orçamento.

Para ajudar nessa missão, elencamos algumas das principais dicas para ajudar a economizar combustível. As sugestões vão desde utilizar meios de transporte alternativos, até formas de diminuir o consumo de combustível sem precisar deixar o carro de lado. Veja abaixo.

1. Considere outras opções de combustível

Para quem tem carro flex – isto é, que o motor aceita tanto gasolina quanto etanol – a primeira ideia que costuma vir à mente quando a gasolina aumenta de preço é passar a encher o tanque com etanol. A verdade é que essa pode mesmo ser uma boa alternativa, mas, como o etanol tem apenas 70% da eficiência da gasolina, os motoristas devem ficar atentos com a relação custo benefício dessa troca.

Para saber qual combustível vale mais a pena, você pode fazer uma conta rápida ao chegar no posto, multiplicando o valor da gasolina por 0,7. Se o resultado for mais do que o valor do litro do etanol, ele será mesmo a melhor opção. Mas, se o resultado for menor, então a gasolina continua sendo mais vantajosa.

2. Planeje o trajeto com antecedência

Aplicativos de trânsito como o Waze e o Google Maps também podem ser fortes aliados na hora de economizar combustível. Isso porque ficar muito tempo parado no trânsito, usando marchas baixas e freando e acelerando o carro constantemente, acaba elevando o consumo de combustível do carro. Por isso, procure planejar o caminho com antecedência a fim de tentar evitar engarrafamentos.

3. Mantenha uma velocidade constante

Como dissemos acima, acelerar e frear o carro constantemente exige mais do motor, especialmente se isso for feito de maneira brusca em momentos de saída e retomada, como ao arrancar como carro após parar em um semáforo. Fique atento aos limites de velocidade, antecipe os pontos de desaceleração e evite acelerar mais do que o necessário.

4. Controle o uso do ar-condicionado

O uso do ar condicionado também interfere no consumo de combustível – já que, para funcionar, o equipamento também depende do motor. Para se ter uma ideia, calcula-se que manter o ar condicionado ligado pode elevar em cerca 10% o consumo de combustível do carro. É claro que você não precisa abrir mão do conforto em dias de calor extremo, mas vale a pena avaliar a real necessidade de manter o ar ligado mesmo quando os vidros abertos dariam conta do recado.

Mas especialistas alertam que essa dica só serve para zonas urbanas (e não para estradas). Isso porque, quando o carro está em alta velocidade, manter os vidros abertos pode interferir ainda mais no gasto de combustível, pois a variação do vento em grande intensidade impede que o carro mantenha um nível de velocidade constante, o que aumenta o consumo de combustível.

5. Mantenha os pneus calibrados

Dirigir com os pneus murchos também faz com que você gaste mais combustível que o necessário – já que, quando não estão devidamente calibrados, eles geram mais atrito com a via, forçando o motor a trabalhar ainda mais.

6. Considere outros meios de locomoção

A última dica pode até parecer clichê, mas ainda assim é uma das principais soluções quando o objetivo é economizar combustível: quando possível, priorize outros meios de locomoção. Além do transporte público, a bicicleta (ou até mesmo realizar trajetos a pé) é uma ótima alternativa, especialmente para percorrer distâncias mais curtas. Além de pesar menos no bolso, estas opções ainda contribuem para uma vida mais saudável e, de quebra, ajudam a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. E o meio ambiente agradece!

Os recentes aumentos no preço da gasolina não são os únicos fatores pesando no bolso dos brasileiros – que também são pressionados pela escalada da inflação e a alta dos juros.

Não à toa, o número de famílias endividadas no país atingiu o maior patamar em 12 anos, de acordo com a última edição da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada no início do mês pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Nesse cenário, organizar-se financeiramente para que consiga poupar parte da sua renda todos os meses se mostra essencial – não apenas para evitar (ou romper) o ciclo do endividamento, mas também para que seja possível chegar mais perto da tão almejada liberdade financeira. Mas sabemos que esta nem sempre é uma tarefa fácil, já que exige disciplina, determinação e, muitas vezes, uma mudança de mentalidade.

