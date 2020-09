Fórum Econômico Mundial pode ter outra sede além de Davos em 2021

O Fórum Econômico Mundial, que todos os anos reúne as principais autoridades políticas e financeiras do mundo, pode ser realizado no próximo ano em outro local sem ser Davos — informaram o jornal regional Südostschweiz e o tabloide suíço-alemão Blick, nesta terça-feira (22).

No mês passado, os organizadores deste importante encontro anual, que geralmente é celebrado em janeiro nesta exclusiva estação suíça de esqui, anunciaram que a próxima edição seria adiada para o início do verão (no hemisfério norte) de 2021.

Os organizadores afirmaram que não haveria condições para realizar o evento de “forma segura” nas datas habituais, devido à pandemia da covid-19.

“Davos não pode contar com esta edição substituta do WEF” (World Economic Forum), disse nesta terça-feira o jornal local Südostschweiz, referindo-se a uma carta dirigida à federação de hotéis de Davos, informando que esta edição de verão não será realizada na pequena cidade aninhada no coração dos Alpes.

A carta é assinada por Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do fórum, afirma o tabloide suíço Blick em suas colunas.

“Ficamos um pouco surpresos com esta carta”, confessou Tamara Henderson, presidente do órgão que representa a indústria hoteleira suíça em Davos, a agência Keystone-ATS.

Os organizadores do Fórum Econômico Mundial rejeitaram, “no momento”, comentar esta informação, “já que nenhuma decisão foi tomada ainda”, disse uma porta-voz em um e-mail enviado à AFP.

“Nas próximas semanas” haverá informações complementares sobre a próxima edição de 2021, acrescentou.