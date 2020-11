FMI e Banco Mundial adiam para 2022 reunião anual no Marrocos por pandemia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial adiaram até 2022 suas reuniões anuais que aconteceriam no Marrocos no ano que vem, devido à pandemia de coronavírus – anunciaram ambas as instituições nesta quinta-feira (5).

Estes organismos internacionais realizam suas reuniões anuais de funcionários de finanças a cada mês de outubro e, a cada três anos, acontece a conferência em um dos países-membros.

Com as viagens restritas pela pandemia de covid-19, a reunião de 2020 foi realizada de modo virtual no mês passado.

As reuniões duram uma semana e costumam mobilizar milhares de funcionários, banqueiros, ativistas e jornalistas em inúmeras conferências, seminários e discussões que acontecem também em paralelo aos assuntos oficiais.