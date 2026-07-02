FMI deve revisar para cima previsão de crescimento do Brasil em 2026, diz Dario Durigan

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deve revisar para cima a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante o evento Brasil Mais Verde - 1º Fórum Econômico da Transformação Ecológica Brasileira, realizado no BNDES, no Rio de Janeiro.

Durigan informou que recebeu, ainda na manhã desta quinta-feira, 2, a indicação de que o organismo internacional fará o ajuste da estimativa. A leitura do ministro aponta que o movimento também envolve a elevação do potencial de crescimento econômico do país.

Na avaliação do ministro, o ajuste do FMI ocorre em um contexto de inflação e desemprego em níveis mínimos históricos e de crescimento acima das projeções anteriores.

O ministro afirmou que não comentaria a taxa de juros.

As declarações foram feitas no mesmo evento em que o governo discutiu políticas de transição ecológica e desenvolvimento econômico.

Financiamento verde e estratégia de minerais críticos

Durigan mencionou um conjunto de medidas voltadas à expansão de uma economia de base ambiental. Entre os pontos citados, estão o combate ao desmatamento e iniciativas de incentivo à recomposição florestal, associadas ao Fundo Clima.

"Nossas safras estão quebrando recordes todos os anos, mas sem passar a boiada. O desmatamento também está batendo recordes de mínimas, fruto de compromisso e trabalho".

O ministro destacou ainda a emissão de US$ 5,5 bilhões em captações soberanas ao longo dos últimos três anos, medida que, segundo ele, contribuiu para abrir espaço a emissões privadas com foco em sustentabilidade.

Outro ponto citado foi a emissão de Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs), títulos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que somam mais de R$ 16 bilhões e financiam projetos de longo prazo em diferentes setores da economia.

Na área de recursos naturais, Durigan tratou da estratégia para minerais críticos, incluída em projeto de lei em discussão no governo. O ministro afirmou que o objetivo envolve conhecer o potencial do território e ampliar a agregação de valor na cadeia produtiva, reduzindo a exportação restrita de commodities.