FMI chega hoje à Argentina, e Milei tentará convencer o Fundo de que seu plano de choque dará certo

Com a chegada do ultradireitista Javier Milei à presidência da Argentina, o país quer estrear uma nova etapa nas relações com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Representantes da organização se reunirão nesta sexta-feira com o Governo em Buenos Aires para negociar um possível rearranjo do acordo que a Argentina mantém com o Fundo desde 2018, quando o conservador Mauricio Macri se endividou por US$ 44 bilhões.

A nova administração quer rever os planos de pagamento que foram renegociados pelo ex-presidente peronista Alberto Fernández em 2020.

Milei está confiante de que a negociação será bem sucedida porque os cortes de despesas que já começou a aplicar são “mais difíceis”, em sua própria avaliação, do que aqueles que o FMI pede. A dúvida do Fundo é se a extrema direita conseguirá colocar em prática esse plano ortodoxo e pró-mercado, que tem resistências nas ruas e confrontos com o Congresso e os tribunais.

A Argentina deve pagar a dívida de US$ 44 bilhões assumida por Macri que rapidamente se tornou inviável para o país. O governo sucessor, de Fernández, concordou com um novo plano de pagamentos em troca de uma série de metas fiscais e monetárias.

O atual programa teve sua última revisão aprovada em agosto. O FMI considerou que a Argentina não cumpriu as metas, mas autorizou um novo desembolso porque avaliou que o não cumprimento se devia a uma “seca sem precedentes e a desvios políticos”. Agora está pendente uma nova revisão que deveria ter sido realizada em dezembro, mas foi adiada devido à chegada de Milei ao poder.A atual administração considera que, uma vez que o país “não cumpriu” os objetivos, o acordo de 2020 está “praticamente deixou de existir”, mas não formalmente. Os representantes do Fundo vão se reunir nesta sexta-feira com o chefe do Gabinete, Nicolás Posse, com o ministro da Economia, Luis Caputo, e com autoridades do Banco Central para “redirecionar” as negociações, segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni.

Governo argentino está confiante

A chegada de novos financiamentos foi descartada por Caputo em dezembro. O Governo não mencionou a possibilidade de descartar o acordo atual, que termina em Setembro, para assinar um novo. Diferentes analistas consultados pelo EL PAÍS consideram que esta opção “não é muito viável”. A agenda desta sexta-feira “não está predefinida”, garantiu Adorni.

Esta sexta-feira será a primeira reunião em Buenos Aires depois que autoridades argentinas e representantes da organização se reuniram em Washington, em dezembro. Kristalina Georgieva, chefe do FMI, disse então que a organização está “muito interessada” em apoiar a Argentina.Georgieva teve uma conversa por videoconferência com Milei dias antes. “O Fundo foi colaborativo”, disse o presidente em mensagem na rede social X (antigo Twitter) e descreveu a conversa como “excelente”. Por isso e pela profundidade dos ajustes que Milei já começou a implementar – desvalorizou a moeda em 50% e anunciou a retirada dos subsídios de transportes e energia, entre outras medidas – o Governo está confiante que terá o apoio do FMI.

Um acordo bem sucedido permitirá ao governo fortalecer a balança de pagamentos, que está atualmente comprometida, e enviar uma mensagem aos investidores internacionais. Alguns analistas, no entanto, apontam que a própria ortodoxia do programa econômico de Milei, que se baseia em parte em medidas impostas por decreto ou ainda não aprovadas no Congresso, pode causar divergências com o FMI.“O Governo demonstra empenho em implementar as reformas que propõe”, afirma Pablo Nemiña, pesquisador em economia política do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet), da Universidade de San Martín e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais ( Flacso). ).

O obstáculo legislativo

Mas isso não basta, acrescenta: “É preciso também demonstrar que as políticas são sustentáveis, ou seja, que podem ser implementadas porque têm um certo grau de apoio”. Em economia, explica, fala-se de propriedade , que seria a “propriedade ou controle” que um país tem sobre o acordo.

É aí que Milei tem um problema. Embora a extrema direita tenha vencido com 56% dos votos e o apoio popular ainda seja amplo, o seu partido, La Libertad Avanza, está em minoria no Congresso. O projeto de lei que apresentou com mais de 600 medidas para reformar o sistema político, econômico e social argentino precisa superar o obstáculo legislativo.O "decretaço" que impôs com mais de 300 reformas e que está a sendo questionado no tribunal como “inconstitucional” – foi suspenso parte desse decreto na quarta-feira. As ruas apresentam outro desafio: cidadãos de diferentes partes do país têm saído às ruas para rejeitar as medidas quase diariamente e a principal central sindical do país, a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), já convocou uma greve geral para 24 de janeiro.Nemiña acredita que obter apoio para as medidas será fundamental para enquadrar o vínculo entre ambas as partes. “Renovações sempre podem ser feitas. Mas a sociedade deve estar envolvida e o governo deve estar disposto a adaptar suas ideias. Se você acha que a sociedade está errada, você precisa convencê-la. Para isso existe um instrumento extraordinário chamado política”, ressalta.

“O FMI é mais político e sabe que precisa ter algum tipo de negociação que permita avançar essas reformas, contendo de alguma forma os setores afetados”, afirma Francisco Cantamutto, doutor em Ciências Sociais especializado em Economia e pesquisador do Conicet. Cantamutto explica: “Se o Fundo aceitar uma posição ideológica como a do Governo Milei, corre-se o risco de o programa entrar em colapso muito rapidamente se a sociedade não o tolerar. Por outro lado, se buscasse um programa menor, mas mais viável socialmente, estaria aquém das exigências do próprio Governo. "Estamos perante uma situação relativamente nova, que o FMI tem de estudar cuidadosamente."

A abordagem desta sexta-feira será seguida por outras etapas. Enquanto as partes negociam, o cronograma de pagamentos da Argentina com o Fundo segue o planejamento pré-estabelecido.

Depois que o FMI interrompeu os desembolsos após a derrota do partido no poder nas eleições de novembro, o governo Milei concordou com um novo empréstimo-ponte com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) de US$ 960 milhões para cumprir os vencimentos de dezembro. O país terá que pagar quase US$ 7,3 bilhões este ano. O primeiro vencimento é nesta segunda-feira e o segundo uma semana depois totalizando US$ 1.900 milhões.

Harmonia com o Fundo

O FMI interveio na economia argentina durante períodos de governos democráticos e ditaduras, com administrações liberais ou protecionistas. O presidente Juan Domingo Perón recusou-se a juntar-se à lista de associados da organização quando foi criada em 1944 porque a considerava “uma suposta nova geração do imperialismo”.

Mas dez anos depois, o general Pedro Aramburu levou o primeiro crédito ao assumir o poder com um golpe de Estado em 1955. Começou aí a história de encontros e desentendimentos do país com o FMI, sigla que os argentinos associam a ajustes impopulares e profundas crises sociais, como a crise do corralito de 2001 e o não cumprimento de uma dívida externa de US$ 144 bilhões.

Milei tem primeiro revés no mercado financeiro: venda de US$ 750 milhões em bônus fracassa

Em 2006, com o presidente peronista Néstor Kirchner, liquidou a dívida com o Fundo e inaugurou uma era de distanciamento. A organização fechou seu escritório em Buenos Aires e a Argentina ficou isenta de revisões periódicas de seus técnicos. Durante 15 anos, o país não pediu ajuda. Até que em 2018, pouco antes do final do seu mandato, Macri pediu um novo resgate .

A etapa que Milei abre, mais ortodoxa e pró-mercado, “está alinhada com a estratégia dos governos neoliberais que já passaram pela Argentina antes, mas a partir de uma posição ideológica mais extremada e deslocada para a direita”, diz Cantamutto. O economista aponta duas particularidades. Uma é a “posição de grave fraqueza política” que Milei tem no Parlamento e outra é “um cenário internacional diferente”. “Hoje não enfrentamos o mundo unipolar da década de 1990. A hegemonia global dos Estados Unidos está ameaçada pela ascensão dos BRICS nas mãos da China”, afirma.

Nova estratégia

A Argentina acaba de anunciar formalmente que não participará dos BRICS , a aliança econômica composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul à qual a Argentina aderiu em agosto. A decisão vai ao encontro da visão de Milei, que defende a proximidade do seu Governo com os Estados Unidos, Israel e “o mundo livre” em geral, longe dos países que considera “comunistas”.

A China está nessa lista de proibidos e também o Brasil. “Isso influencia a relação com o Fundo Monetário, tão influenciado pelos Estados Unidos”, diz Noemí Brenta, doutor em Economia pela Universidade de Buenos Aires e autor do livro História da dívida externa desde a ditadura até os dias atuais. “Suponho que o Governo esteja a interpretar este reposicionamento externo como um meio de pressão para receber um tratamento mais favorável do Fundo”, acrescenta.

Brenta, no entanto, considera “difícil” para o FMI conceder à Argentina financiamento adicional ao acordo que será concluído em setembro de 2024. “O acordo com o Fundo já está 84% desembolsado. Não podemos esperar muito mais do que os US$ 7 bilhões (que restam). E isso será para pagar o próprio Fundo”, avalia.

Nenhum dos montantes significativos. Já esfriou as relações com a China que negou a ativação da nova parcela do swap , portanto não podemos contar com isso. Os valores que outras organizações – CAF, Banco Mundial, BID – podem nos emprestar são mínimos para a necessidade de financiamento externo”. A dívida externa da Argentina ascende a quase US$ 300 Bilhões de dólares.