FMI aumenta previsão de crescimento da China para 5,4% em 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) realizou nesta terça-feira, 7, em Pequim, uma coletiva de imprensa para falar sobre a avaliação econômica anual da China. O FMI previu que a economia da China crescerá 5,4% em 2023, refletindo a forte recuperação da economia chinesa pós-pandemia.

Segundo a primeira Subdiretora-Geral do FMI, Gita Gopinath, a economia da China está no caminho certo para cumprir a meta de crescimento do governo para 2023, com expectativa de crescimento real do PIB de 5,4% em 2023.

Em comparação com a previsão do World Economic Outlook de outubro, as previsões atuais para 2023 e 2024 foram revisadas em 0,4 ponto percentual para cima devido ao desempenho de crescimento mais forte do que o esperado da China no terceiro trimestre e a uma série de anúncios de políticas recentes.

Crescimento de mais de 8% ao ano desde 2000

Gopinath observou que, nas últimas décadas, o crescimento econômico da China ultrapassou o de outros países com um nível de desenvolvimento semelhante, com um crescimento de mais de 8% ao ano desde 2000, representando melhorias significativas nos padrões de vida e a erradicação da pobreza extrema.

“A meta da China de implementar os ajustes necessários em seu mercado imobiliário é bem-vinda,” disse Gopinath. A representante do FMI afirmou que os esforços da China para restaurar o bom funcionamento do mecanismo de solução de controvérsias, desempenhando um papel fundamental nas iniciativas da Organização Mundial do Comércio, são louváveis. A China também está desempenhando um papel de liderança cada vez maior na solução dos desafios globais, como as crises de mudança climática e das dívidas mundiais, que são fundamentais tanto para a China quanto para o mundo.