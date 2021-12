Fluxo cambial total em dezembro está negativo em US$ 6 bi

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 22, que o fluxo cambial total no País está negativo em US$ 6,261 bilhões em dezembro até o dia 17. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 859 milhões e de um fluxo financeiro significativamente negativo de US$ 7,120 bilhões no período.

Na conta comercial, ocorreram no período importações de US$ 11,253 bilhões e exportações de US$ 12,112 bilhões. Dentro das exportações foram US$ 1,251 bilhão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,763 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,098 bilhões em demais operações.

Na conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 42,981 bilhões e saídas de US$ 50,101 bilhões.

A posição dos bancos no mercado à vista passou de vendida em US$ 14,956 bilhões no fim de novembro para vendida em US$ 18,193 bilhões em dezembro até o dia 17.

É comum que o volume de saídas de recursos do país aumente em dezembro com filiais mandando capital para matrizes e empresas pagando e juros sobre capital próprio.

A poucos pregões do fim do ano, o dólar mantém o rali de alta e caminha para seu quinto ano consecutivo de ganhos contra o real. A moeda americana foi negociada a 5,738 reais na terça-feira, dia 21, e já acumula alta de 10,55% no ano. O dólar está apenas 0,92% abaixo da maior cotação deste ano, de 5,792 reais, alcançada em 9 de março.

No mercado, há profissionais experientes que apontam que, ao menos no começo de 2022, a moeda pode reverter a tendência de alta, após a volatilidade no fim do ano. No entanto, a projeção geral é que a moeda continuará em patamar alto no ano que vem. Analistas não acreditam que o dólar recuará para abaixo dos 5 reais em 2022.

