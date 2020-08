Fico de Guedes, magia do Magalu e tudo para terminar o dia bem informado

MERCADOS

Ibovespa sobe 2% com “fico” de Guedes

A bolsa brasileira fechou em alta nesta terça-feira, 18, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que fica no governo. O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 2,48% e encerrou em 102.065,35 pontos. Na véspera, o índice fechou pela primeira vez abaixo dos 100.000 pontos em mais de um mês, com temores sobre sua saída. Pelo mesmo motivo, o dólar comercial caiu 0,5% e encerrou sendo vendido a 5,4685 reais. Com menor liquidez, o dólar turismo recuou 0,7% para 5,77 reais.

___

Trimestre épico para o Magalu

O Magazine Luiza bateu novo recorde em seus resultados. As vendas totais chegaram a 8,6 bilhões de reais, alta de 49% no segundo trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também gerou 2,2 bilhões de reais em caixa operacional, chegando a uma posição de caixa de 5,8 bilhões de reais em caixa líquido. O destaque foi o crescimento do comércio eletrônico. Do total de vendas, 78%, ou seja, 6,7 bilhões de reais, vieram do comércio eletrônico, após uma expansão anual de 182%. A integração de novos negócios no ecossistema Magalu traz grandes ganhos de eficiência. Um exemplo é a Netshoes, adquirida em abril do ano passado. Neste trimestre, a empresa de artigos esportivos apresentou lucro pela primeira vez em sua história.

___

Coronavírus em frigorífico da Aurora

Terceira maior processadora de carne de frango e suína do Brasil, a Aurora Alimentos confirmou um veto de Hong Kong para importações em uma unidade em Santa Catarina. A confirmação do veto veio no mesmo dia em que a empresa concordou em testar 11.000 trabalhadores para coronavírus a partir de 21 de agosto em quatro de suas fábricas. Na semana passada, autoridades chinesas identificaram traços de coronavírus no mesmo frigorífico da Aurora, suspendendo a compra.

___

Oracle de olho no TikTok

A gigante de software Oracle entrou na corrida para comprar parte das operações do TikTok, rede social chinesa que virou febre entre jovens do mundo inteiro. Até o momento, Microsoft e Twitter disputam o controle do aplicativo. De acordo com o jornal Financial Times, a Oracle iniciou conversas preliminares com alguns investidores do TikTok baseados nos Estados Unidos para adquirir as operações do app no país, no Canadá, Austrália e Nova Zelandia. A ByteDance, dona do TikTok, não quer vender a operação, porém, um decreto do presidente americano Donald Trump pode forçar a negociação. O banimento do app chinês acontecerá em 45 dias caso uma companhia americana não compre o TikTok.

___

BRASIL

Sara Giromini: a extremista incentivou pessoas contrárias ao aborto a ir ao hospital para hostilizar os médicos (FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/Estadão Conteúdo) Sara Giromini: a extremista incentivou pessoas contrárias ao aborto a ir ao hospital para hostilizar os médicos (FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/Estadão Conteúdo)

YouTube remove canal de Sara Giromini

O canal no YouTube da extremista Sara Giromini saiu do ar. A medida vem dois dias depois que ela expôs o nome de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio e que teve a gravidez interrompida por decisão judicial. A empresa disse que “tem políticas rígidas que determinam os conteúdos que podem estar na plataforma” e que encerra “qualquer canal que viole repetidamente nossas regras.” A militante de extrema-direita publicou em diversas redes sociais a identidade da criança e o endereço do hospital que faria o procedimento para interromper a gravidez prevista em lei.

___

Abusador é preso

A polícia prendeu o acusado de estuprar e engravidar no Espírito Santo uma menina de 10 anos. Ele era tio da criança, que teve a gravidez interrompida em um hospital no Recife. A informação foi divulgada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Twitter. O homem de 33 anos já chegou a cumprir pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O novo mandado de prisão, por estupro de vulnerável, foi expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), na quarta-feira passada.

___

Mais poder para o Centrão

O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) a indicação do deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR) para líder do governo na Câmara dos Deputados. Barros vai substituir o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), que deixa a função após não conseguir evitar uma série de derrotas do Palácio do Planalto no Congresso. A escolha de Barros foi anunciada semana passada em um gesto de Bolsonaro que consolida a aliança com o Centrão. Na mesma edição do Diário Oficial, Bolsonaro ainda dispensa os deputados Ubiratan Antunes Sanderson (PSL-RS) e Fabiana Silva de Souza Poubel (PSL-RJ) da função de vice-líderes. No mês passado, Bolsonaro já havia destituído a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da vice-liderança do Congresso e também fez outras mudanças nos cargos de vice-liderança da Câmara para alocar deputados do Centrão.

___

São Paulo descarta volta às aulas

A cidade de São Paulo não retornará com as atividades escolares no dia 8 de setembro. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas nesta terça-feira. A medida vale para as redes municipal, estadual e privada de ensino. O município está há mais de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo — diretriz da quarentena do governo do estado — e, por isso, poderia voltar com as aulas em formato de reforço escolar em setembro. A nova previsão de retorno é para o dia 7 de outubro. O que motivou a decisão foi um inquérito sorológico realizado pela prefeitura, com 6.000 alunos, de 4 a 14 anos, da rede pública municipal. De acordo com a pesquisa, seis em cada dez crianças que tiveram a covid-19 não apresentaram sintomas. Ainda segundo o estudo, 16,5% dos estudantes já foram infectados pelo coronavírus.

___

MUNDO

Susan B. Anthony: apesar de sua importância para o voto feminino, a comunidade feminista questiona retóricas racistas usadas por ela na época (Fotosearch/Getty Images) Susan B. Anthony: apesar de sua importância para o voto feminino, a comunidade feminista questiona retóricas racistas usadas por ela na época (Fotosearch/Getty Images)

Sufragista perdoada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que vai perdoar a sufragista americana Susan B. Anthony, morta há 114 anos. “Ela nunca foi perdoada. Você sabia disso?”, disse Trump na Casa Branca antes de assinar uma proclamação marcando o 100º aniversário da ratificação da 19ª Emenda (também é conhecida como a emenda Susan B. Anthony), que concedeu às mulheres o direito de voto. A ação de Trump é vista como uma estratégia eleitoral para tentar atrair o eleitorado feminino, que, segundo as pesquisas de opinião, prefere o ex-vice-presidente Joe Biden nas eleições de novembro. Em 1872, Susan ganhou os holofotes quando foi detida por votar ilegalmente em uma eleição em Rochester, Nova York. Ela foi considerada culpada por um júri formado apenas por homens e multada em 100 dólares.

___

Trump critica gestão de Ardern

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, chamou de “evidentemente falsa” uma declaração do presidente americano Donald Trump sobre o combate à pandemia do novo coronavírus no país. Trump disse que há uma incontrolável e “enorme alta” de casos de coronavírus na Nova Zelândia e pediu aos americanos que evitem viajar para o país. “Qualquer um que acompanha a situação observa com facilidade que nove casos em um dia na Nova Zelândia não se comparam às dezenas de milhares de contágios registrados nos Estados Unidos”, disse Ardern. Com 5 milhões de habitantes, a Nova Zelândia registrou até o momento 1.300 casos de coronavírus, 70 deles ativos atualmente. Os Estados Unidos contabilizam mais de 5 milhões de casos e 170.000 mortes por covid-19.

___

Pandemia impulsionada pelos jovens

A disseminação do coronavírus está sendo cada vez mais fomentada por pessoas com idades entre 20, 30 e 40 anos, e muitas não sabem que foram infectadas, disse o diretor da região do Pacífico Ocidental da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. “Isso aumenta o risco de transbordamento para os mais vulneráveis: os idosos, os doentes em cuidados de longa duração, as pessoas que vivem em áreas densamente povoadas e áreas carentes”, disse Takeshi Kasai em uma entrevista coletiva virtual. Ele fez referência à capacidade de o vírus se adaptar e migrar de hospedeiros. “Entramos em uma nova fase da pandemia na Ásia-Pacífico. O que estamos vendo não é simplesmente um ressurgimento”, alertou.

___

ONU descarta Hezbollah em morte de premiê libanês

Em meio à crise no Líbano, um caso antigo voltou à tona. Um tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta terça-feira que não há evidência de que as lideranças do Hezbollah ou da Síria estejam envolvidas no assassinato do ex-premiê Rafik al-Hariri. Hariri, milionário muçulmano e sunita e que se tornou uma das figuras mais importantes do Líbano, foi morto em fevereiro de 2005 após a explosão de uma bomba em um carro em Beirute. Seu filho, Saad Hariri, também foi premiê de 2009 a 2011 e novamente de 2016 a este ano, quando renunciou por protestos que varreram o Líbano diante da crise econômica — intensificada justamente diante das disputas políticas após a morte do pai.