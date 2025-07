FGTS deve aprovar hoje distribuição de quase R$ 13 bi do lucro de 2024

O Conselho Curador do FGTS deve aprovar nesta quinta-feira a distribuição de R$ 12,929 bilhões do lucro auferido pelo Fundo em 2024. O valor a ser rateado entre os cotistas representa 95% do resultado obtido no ano passado, de R$ 13,6 bilhões.

A medida vai beneficiar 134 milhões de trabalhadores com saldo existente na conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2024. O crédito é proporcional ao saldo. Ao todo, serão contempladas 235 milhões de contas. Há trabalhadores com mais de uma conta vinculada.

A Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS, tem até 31 de agosto para efetuar o pagamento, mas deve antecipar o cronograma.

Rentabilidade superior à inflação

A rentabilidade das contas vinculadas em 2024 será de 6,05%. Com a distribuição de quase a totalidade do lucro do FGTS de 2024, o rendimento para os trabalhadores vai superar a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,83% no passado.

Tradicionalmente, a correção do FGTS era de 3% ao ano mais a Taxa Referencial. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o rendimento dos cotistas não poderá ser inferior à inflação.

Histórico da distribuição de lucros do FGTS

A distribuição do lucro do FGTS ocorre desde 2017 com o objetivo de melhorar o rendimento para os trabalhadores. O crédito é incorporado ao saldo da conta e o dinheiro só poderá ser retirado de acordo com as regras de saque, como demissão sem justa causa, compra da casa própria e doenças graves.