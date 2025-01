Festival da Primavera: China prevê 1,85 milhão de viagens diárias em 2025

Movimento nos portos terrestres e fronteiras

Nos portos terrestres, especialmente nas regiões próximas a Hong Kong e Macau, o movimento será intenso, com picos esperados entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Portos como Shenzhen Luohu, Futian e Baía de Shenzhen terão médias diárias de 200 mil, 170 mil e 120 mil passageiros, respectivamente.

Outros pontos de grande movimentação incluem a Estação Ferroviária de Alta Velocidade Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong West Kowloon e o porto de Huanggang, reforçando a importância dessas conexões para a mobilidade durante o feriado.

O impacto cultural e logístico do Festival da Primavera

O Festival da Primavera é o maior evento cultural e social da China, marcado por uma migração anual em massa de cidadãos que retornam às suas cidades natais para celebrar o Ano Novo Lunar com suas famílias. Essa tradição, que reforça os laços familiares e culturais, desafia as autoridades a gerenciarem a crescente demanda por transporte.

Com picos históricos de tráfego previstos para 2025, as autoridades chinesas estão mobilizadas para garantir a eficiência no deslocamento e a segurança dos passageiros durante esse período.