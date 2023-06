Fed reitera 'considerável incerteza' por trajetória de juros em relatório de política monetária

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pinta um quadro de "considerável incerteza" em relação à trajetória da taxa básica de juros nos próximos meses no relatório semianual de política monetária divulgado nesta sexta-feira, 16.

O documento será apresentado ao Congresso dos Estados Unidos na semana que vem, quando o presidente da instituição, Jerome Powell, participará de audiências na Câmara e no Senado. Na análise, o Fed chama atenção para a persistência da inflação de serviços e destaca que o mercado de trabalho permanece "apertado", com desemprego perto de nível historicamente baixo.

Segundo o banco central dos Estados Unidos, a desaceleração inflacionária pode depender do ritmo de flexibilização do emprego.

A autoridade monetária, contudo, evita fornecer um "forward guidance" explicito sobre os próximos passos do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

O que determinou o FOMC?

"O FOMC determinará reunião a reunião a extensão pela qual um aperto adicional da política pode ser necessário para retornar a inflação à meta de 2% ao longo do tempo, com base na totalidade de dados recebidos e suas implicações para as perspectivas para a atividade econômica e inflação", ressalta.

O Fed alerta ainda que condições mais apertadas de crédito podem ter efeito adverso na atividade econômica após turbulências recentes no sistema bancário. A expectativa da instituição é de que o um período de crescimento econômico abaixo da média história será necessário para controlar a inflação.