Exclusivo: secretário-executivo do Mdic, Márcio Elias Rosa, é entrevistado da EXAME desta sexta

O governo lançou em janeiro a nova política industrial com R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026 para fomentar o desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, tem apoiado no Congresso o debate de projetos para viabilizar a transição ecológica, investimentos em energias renováveis e o crescimento econômico.

Além disso, há um intenso debate no setor produtivo sobre a necessidade de taxação de produtos importados, sobretudo da China, que hoje estão isentos de impostos.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, nesta sexta-feira, 2, às 15h30, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Assista ao vivo

Rosa é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru (SP), além de mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele exerceu o magistério (direito administrativo e tutela coletiva) e foi membro do Ministério Público de São Paulo. Foi secretário de Justiça e da Cidadania no Governo do Estado de São Paulo (2016-2018) e presidente da Fundação Casa. Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo (2012/2014 e 2014/2016). No Ministério Público de São Paulo, foi promotor de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos (2009/2012) e promotor de Justiça e Cidadania (1986-2009).

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.