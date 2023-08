Exclusivo: secretário da Reforma Tributária, Bernard Appy, é entrevistado da EXAME desta sexta

A reforma tributária está em discussão no Congresso. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o texto será apreciado pelo Senado. A tendência é que a votação da proposta na Comissão de Constituição e Justica (CCJ) ocorra em 4 de outubro, conforme o cronograma apresentado pelo relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Caso o texto seja aprovado com mudanças no Senado, voltará para nova votação da Câmara. Esse processo, entretanto, é apenas o começo. A nova lei precisará ser regulamentado por meio de projetos complementares e o governo ainda pretende enviar ao Legislativo uma reforma do Imposto de Renda.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, nesta sexta-feira, 18, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Reforma tributária: assista à entrevista com Bernard Appy na EXAME

Appy é economista formado pela Universidade de São Pualo (USP). Entre 2003 e 2009 foi secretário-executivo, secretário de Política Econômica e secretário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda. Neste período também foi presidente do conselho de administração do Banco do Brasil. De 2015 a 2022, ele foi diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank voltado ao desenvolvimento de propostas de aprimoramento do sistema tributário brasileiro. Também foi sócio e diretor da LCA Consultores e diretor da BM&FBovespa.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.