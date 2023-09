Exclusivo: presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, é entrevistado da EXAME desta segunda

O governo Luiz Inácio Lula da Silva tem concentrado esforços para retomar uma agenda internacional, pautada pela preservação ambiental e pelos investimentos no que chamam de transição ecológica. Parte importante desse desafio de promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira é conduzido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, nesta segunda-feira, 25, às 17h30, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Assista ao vivo

Viana é engenheiro florestal pela Universidade de Brasília (UnB). Desde a década de 1990, esteve envolvido na política do Acre. Seu primeiro mandato foi de prefeito entre 1993 e 1996. Em 1999, ele assumiu o governo do estado, sendo reeleito e ficando no cargo até 2006. Já em 2011, foi senador, cargo que permaneceu até 2019. Em 2013, Viana foi escolhido como primeiro vice-presidente do Senado. A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília.