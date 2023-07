EXCLUSIVO: ministro dos Transportes, Renan Filho, é o entrevistado da EXAME às 11h da segunda-feira

Os desafios para ampliar e modernizar a infraestrutura rodoviária e ferroviária do Brasil são um debate contstante. Com diversas obras sendo realizadas simultaneamente no país, o governo possui uma carteira bilionária de projetos e diversas metas para os próximos quatro anos.

Esse assunto e o debate para garantir mais recursos públicos essas obras serão tema da entrevista ao vivo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta segunda-feira, 10, às 11, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo LinkedIn da EXAME.

Renan Filho é economista, com graduação pela Universidade de Brasília (UnB). Filiado ao MDB, ele foi eleito senador por Alagoas nas últimas eleições, com 845.988 votos. Filho foi governador de Alagoas por dois mandatos consecutivos (entre 2015 e 2022); foi deputado federal, eleito em 2010; e prefeito de Murici, na Zona da Mata alagoana, entre entre 2004 e 2010.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.