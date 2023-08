Exclusivo: ministro das Cidades, Jader Filho, é entrevistado da EXAME desta terça-feira

O desenvolvimento de cidades sustentáveis, com melhoria da mobilidade urbana, urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, contenção de encostas e combate a enchentes estão entre as prioridades do governo. Além disso, o relançamento do Minha Casa Minha Vida, vai contemplar famílias que moram em áreas urbanas que recebem até R$ 8 mil de renda bruta por mês.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o ministro das Cidades, Jader FIlho, nesta terça-feira, 22, às 17h30, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Jader Filho é formado em administração na Universidade da Amazônia, com especialização em marketing e é pós-graduado em administração pública pela FGV. No setor privado administrou até 2022 o grupo de Comunicação RBA, um dos maiores do Norte do país. Filiado ao MDB desde 1995, é presidente estadual do partido no Pará.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.