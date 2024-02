Exclusivo: Marcelo Mello, CEO da SulAmérica, é o entrevistado da EXAME desta quinta

A economia brasileira caminha para um ano desafiador em 2024. O processo de queda de juros conduzido pelo Banco Central (BC) deve aumentar a oferta de crédito e impulsionar projetos do setor privado que estavam em compasso de espera diante das baixas taxas de retorno. Entretanto, as incertezas fiscais no país, as tensões geopolíticas no exterior, as mudanças climáticas e eventuais pressões inflacionárias são riscos não despresíveis.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimento, Marcelo Mello, nesta quinta-feira, 15, às 10h00, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Mello é graduado em Administração pela FAAP, com MBA em Gestão Empresarial pelo ITA. Em 2019, cursou o Advanced Management Program (AMP196) da Harvard Business School.O executivo está na SulAmérica desde 1997, com passagens por diversas áreas. Em 2005, assumiu o comando da SulAmérica Investimentos. Em 2015, passou a liderar também as operações de Vida e Previdência. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, ele teve passagens pelo Lloyds Bank e pelo Banco Multiplic.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.