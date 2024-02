Exclusivo: Luciana Costa, diretora do BNDES, é entrevistada a EXAME desta segunda

O debate global sobre mudanças climáticas e transição energética ganhou força nos últimos anos e a necessidade de reduzir as emissões de carbono se tornou a obsessão dos governos da maioria dos países. Entretanto, alcançar as metas de descarbonização dependem de bons projetos e recursos.

No Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já financiou US$ 35 bilhões no período de 2004 a 2022 em projetos de energias renováveis e tem metas ambiciosas para os próximos anos.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, nesta segunda-feira, 5, às 11h00, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Assista ao vivo

Luciana é graduada em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (SP) e pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Antes de se juntar ao BNDES, ela trabalhou por mais de 25 anos no mercado financeiro privado, tendo atuado em bancos como BankBoston, Citibank, ABN AMRO Real, Standard Bank e, mais recentemente, no Natixis (Groupe BPCE), tendo sido a presidente de sua subsidiária no Brasil.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.