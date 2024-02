Exclusivo: líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, é entrevistado da EXAME desta sexta

Em 2024, ano de eleições municipais, deputados e senadores se dividem entre o Congresso Nacional e as campanhas dos aliados nos estados. Com isso, a tendência é de semanas de esforços concentrados no Legislativo para aprovar as matérias de interesse do governo e dos parlamentares.

As prioridades legislativas do ano serão tema da entrevista ao vivo com o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), nesta sexta-feira, 23, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Nascimento é bacharel em Direito, graduado pela Universidade Católica de Salvador em 1993, e pós-graduado pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia em 1996. Seu primeiro cargo eletivo foi como vereador em Campo Formoso, cargo para o qual elegeu-se em 1996 e reelegeu-se em 2000. Entre 2003 a 2014 foi deputado estadual na Bahia e está na Câmara dos Deputados desde 2015.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.