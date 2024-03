Exclusivo: CEO da Bradesco Asset Management, Bruno Funchal, é entrevistado da EXAME desta terça

A economia brasileira caminha para um ano desafiador em 2024. O processo de queda de juros conduzido pelo Banco Central (BC) deve aumentar a oferta de crédito e impulsionar projetos do setor privado que estavam em compasso de espera diante das baixas taxas de retorno. Entretanto, as incertezas fiscais no país, as tensões geopolíticas no exterior, as mudanças climáticas e eventuais pressões inflacionárias são riscos não despresíveis.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o CEO da Bradesco Asset Management, Bruno Funchal, nesta terça-feira, 15, às 9h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Funchal é graduado em economia pela Universidade Federal Fluminense, doutor em economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), com pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Ele foi secretário da Fazenda do Espírito Santo entre 2017 e 2018, além de secretário do Tesouro Nacional e secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia na gestão Jair Bolsonaro.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.