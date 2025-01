Exclusivo: Bernard Appy, secretário da Reforma Tributária, é o entrevistado da EXAME desta sexta

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, é o entrevistado desta sexta-feira, 31, do programa Macro em Pauta, da EXAME. A partir das 14h30, ele falará sobre o impacto do novo sistema de impostos nos negócios e para os consumidores e detalhar quais são os próximos passos para colocar em prática as mudanças aprovadas. A entrevista será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME (assista a todos os episódios aqui).

No último dia 16 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto mais amplo de regulamentação da reforma tributária, que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), criou o Comitê Gestor do IBS e alterou a legislação tributária.

A medida teve como base a Emenda Constitucional 132, promulgada em 2023, que previu a unificação do PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS nos novos impostos IBS e CBS, que juntos formarão um Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Essa será a taxa final que irá aparecer na nota fiscal para os consumidores.

Para que as mudanças aconteçam, porém, o governo federal ainda precisa alinhar e operacionalizar os sistemas responsáveis por processar e interpretar os dados para o pagamento de impostos no novo modelo. O que precisa ser feio até o final deste ano, já que, a partir de janeiro de 2026, entrará em vigor a alíquota-teste.

O comitê gestor, que irá administrar a captura do IBS para estados e municípios, bem como a redistribuição dos impostos, também deverá ser montado até o fim do primeiro semestre e o governo ainda precisa definir qual será a alíquota somada da CBS e do IBS.

Além disso, ao sancionar a Lei Complementar 214/2025, o presidente Lula vetou uma série de trechos do texto que, embora não tenham alterado o teor da reforma tributária, apontam novos impactos principalmente sobre o sistema financeiro e fundos.

Todos esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o chefe da secretaria da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy.

A edição desta sexta do Macro em Pauta será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.

Quem é Bernard Appy

Bernard Appy é economista formado pela Universidade de São Pualo (USP). Entre 2003 e 2009 foi secretário-executivo, secretário de Política Econômica e secretário de Reformas Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda.

Neste período também foi presidente do conselho de administração do Banco do Brasil. De 2015 a 2022, ele foi diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank voltado ao desenvolvimento de propostas de aprimoramento do sistema tributário brasileiro. Também foi sócio e diretor da LCA Consultores e diretor da BM&FBovespa.