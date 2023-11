EXAME recebe nove prêmios em evento para veículos e jornalistas mais admirados de economia

A EXAME recebeu seis prêmios individuais e três prêmios institucionais no evento Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, nesta segunda-feira, em São Paulo. É o principal evento de reconhecimento do jornalismo especializado, reunindo todos os anos os veículos e os profissionais mais renomados do país.

A EXAME foi escolhida pelo oitavo ano consecutivo a revista de economia e negócios do ano no Brasil. O podcast Minuto Invest, coordenado pela jornalista Beatriz Quesada, por sua vez, foi escolhido entre os três mais admirados do país.

Além deles, cinco jornalistas da EXAME ficaram entre os cinco mais admirados: Natália Viri (editora do EXAME In), Karina Souza (repórter do EXAME In), Raquel Brandão (repórter do EXAME In), Daniel Giussani (repórter de negócios) e Marina Filippe (repórter de ESG). Raquel ainda ficou em sexto lugar geral na votação popular para escolher os mais admirados da imprensa de economia e negócios.

Carolina Gehlen, editora de arte, representou a EXAME na cerimônia de premiação de revista do ano ao lado de Lucas Amorim, diretor de redação. Gehlen e seu time já haviam anteriormente levado a EXAME a conquistar duas premiações no Brasil Design Awards 2023, com reconhecimento para as páginas da EXAME e para a revista trimestral EXAME CEO, distribuída para executivos e empresários.

"Fazer uma revista de relevância é um trabalho coletivo e cada vez mais desafiador. Todos os meses entregamos contexto, análise e significado por meio de nosso conteúdo", disse Amorim. "Temos o compromisso de levar o olhar único da EXAME a cada ponto de contato com nossos públicos. Pode ser um post em redes sociais, uma reportagem na edição mensal, ou eventos e cursos da Faculdade EXAME".