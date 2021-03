EXAME debate pesquisa sobre governo Bolsonaro no Clubhouse; acompanhe!

A EXAME realiza nesta sexta-feira, às 12h, um debate no aplicativo Clubhouse sobre a nova pesquisa EXAME/IDEIA que traz a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de intervenção do governo nos preços dos combustíveis e a vacina na rede privada.

O painel é mediado pela editora de macroeconomia Fabiane Stefano, e conta com a participação dos convidados Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e fundador do IDEIA instituto de pesquisa especializado em opinião pública; Otávio Cabral, jornalista da Caravelas Comunicação; e Cila Schulman, jornalista e vice-presidente do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

Os dados abordados são da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Invest Pro, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 22 e 24 de fevereiro. Clique aqui para ler o relatório completo.